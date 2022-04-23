Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Neste domingo, o Barcelona recebe o Rayo Vallecano pela 34ª rodada da La Liga. A equipe tem chances mínimas de título e voltou as atenções para a permanência no G4 da tabela. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 16h.TABELAO Barcelona está 15 pontos atrás do líder Real Madrid. Com isso, as chances de título são muito baixas e o objetivo da equipe é garantir a classificação à Champions League. Enquanto o Rayo Vallecano, em 14º lugar, está a sete pontos da zona e briga para não ser rebaixado.
FALA, XAVI!- É uma oportunidade, uma oportunidade de ouro para nos consolidarmos na segunda posição e melhorarmos o jogo, é um rival difícil, que te aperta. Eles têm um treinador muito bom e corajoso. É um jogo para mostrar personalidade e ser forte e mais eficaz. Seria um passo muito importante vencer para garantir a Champions League - disse o técnico do Barcelona, Xavi, sobre o jogo.FICHA TÉCNICABarcelona x Rayo Vallecano
Data e horário: 23/04/2022, às 16hLocal: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Torres.
RAYO VALLECANO (Técnico: Adoni Iraola)Dimitrievski; Mario Hernández, Maras, Marugán e García;Martín, Comesaña e Trejo; Palazón, Álvaro García e Sergi Guardiola.