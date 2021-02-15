Barcelona x PSG: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Messi e Mbappé serão os dois grandes protagonistas (Montagem Lance! Fotos: AFP

Após o fim da fase de grupos em dezembro, a Champions League está de volta. O Barcelona recebe o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo primeiro confronto das oitavas de final do torneio. Não será possível ter o confronto entre Messi e Neymar, os dois técnicos estão com problemas para escalar suas equipes por conta de lesões, mas o duelo é considerado o mais equilibrado e de maior expectativa desta fase.Respeito e confiança

- É uma eliminatória muito dura. O PSG tem uma boa equipe, forte e muito interessante. Acredito no meu time e nos meus jogadores. Temos claro nossa melhora de jogo e resultados, mas a eliminatória está igualada. Temos confiança para ganhar, mas são duas partidas. Eles vão tentar marcar gols fora de casa, vão tentar dominar, mas nós gostamos de jogar com a bola. Não vejo muitas equipes melhores do que o Barcelona - disse Koeman.

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Duelos históricos

Na última década, Barcelona e Paris Saint-Germain se encontraram três vezes em fases eliminatórias da Champions League e os catalães conseguiram passar pelos franceses em todas as ocasiões. O último e mais emblemático duelo foi na temporada 2016/2017 quando os culés derrotaram os rivais por 6 a 1 após perderem de 4 a 0 em Paris.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Paris Saint-Germain

Data e horário: 16/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT Sports)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembele, Messi e Griezmann

Desfalques: Ronald Araújo, Sergi Roberto, Ansu Fati e Coutinho (machucados).

PARIS SAINT-GERMAINS (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Gueye e Paredes; Kean, Draxler e Mbappe; Icardi