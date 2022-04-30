  • Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Times se encaram neste domingo, na reta final do torneio nacional, lutando por diferentes objetivos. Catalães tentam vaga na Champions e visitantes querem fugir da queda...
LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 17:19

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta decisiva. Neste domingo, o Barcelona, segundo colocado do torneio nacional, mas já sem chances de títulos, recebe o Mallorca, que briga contra o rebaixamento. O duelo acontece no Camp Nou, às 16h (de Brasília).
BARCELONAJá sem chances de título após a conquista do Real Madrid neste sábado, o Barcelona apenas luta para conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League. Na última partida, o time de Xavi Hernández perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0, dentro de casa.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
MALLORCABrigando para escapar do rebaixamento, o Mallorca está fora da zona da degola, com 32 pontos, mas pode acabar a rodada muito perto do Z-3. Na última partida, a equipe comandada pelo mexicano Javier Aguirre venceu o Alavés por 2 a 1.
+ Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercadoFICHA TÉCNICA
Barcelona x MallorcaLa Liga - Campeonato Espanhol34ª Rodada​Data e horário: 01/05/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Pablo González FuertesAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e José Enrique Naranjo PérezTransmissão: Star+
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Araújo, Piqué e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.
MALLORCA (Técnico: Javier Aguirre)Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo e Oliván; Kubo, Baba, Sevilla e Rodríguez; Kang-in e Prats.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

