Barcelona x Mallorca: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta decisiva. Neste domingo, o Barcelona, segundo colocado do torneio nacional, mas já sem chances de títulos, recebe o Mallorca, que briga contra o rebaixamento. O duelo acontece no Camp Nou, às 16h (de Brasília).
BARCELONAJá sem chances de título após a conquista do Real Madrid neste sábado, o Barcelona apenas luta para conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League. Na última partida, o time de Xavi Hernández perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0, dentro de casa.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
MALLORCABrigando para escapar do rebaixamento, o Mallorca está fora da zona da degola, com 32 pontos, mas pode acabar a rodada muito perto do Z-3. Na última partida, a equipe comandada pelo mexicano Javier Aguirre venceu o Alavés por 2 a 1.
FICHA TÉCNICA
Barcelona x MallorcaLa Liga - Campeonato Espanhol34ª RodadaData e horário: 01/05/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Pablo González FuertesAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e José Enrique Naranjo PérezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Araújo, Piqué e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.
MALLORCA (Técnico: Javier Aguirre)Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo e Oliván; Kubo, Baba, Sevilla e Rodríguez; Kang-in e Prats.