Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona x Huesca: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Ronald Koeman não perde no Campeonato Espanhol há 16 partidas, enfrenta o lanterna da La Liga e sonha em se aproximar do Atlético de Madrid...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 13:39

LanceNet

Crédito: Reprodução/Twitter do Barcelona
O Barcelona tem a chance de se aproximar ainda mais do Atlético de Madrid na busca pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, a equipe de Lionel Messi enfrenta o Huesca, às 17h (horário de Brasília), e pode cortar a diferença dos colchoneros para apenas quatro pontos faltando 11 rodadas para o fim da La Liga.Título
- Primeiro temos que ganhar do Huesca, mas estamos diminuindo a distância. É uma demonstração de que melhoramos e uma prova de que não há partidas fáceis. Os que estão embaixo lutam para não descer e os de cima buscam competições da Uefa. Não há que olhar a tabela, apenas ganhar todos os jogos. Não podemos mais falhar - disse Koeman.
> Veja a tabela da La Liga
Momento
Apesar da eliminação na Champions League para o Paris Saint-Germain, o clima no Barcelona é bom por conta dos resultados positivos conquistados no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei. Já são 16 partidas de invencibilidade para os culés na La Liga, enquanto o Huesca amarga a lanterna do torneio, mas sonha com a permanência na primeira divisão.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Huesca
Data e horário: 15/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Lenglet e Umtiti; Dest, Pedri, De Jong e Alba; Griezmann, Messi e Dembélé
Desfalques: Gerard Pique, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Philippe Coutinho e Ansu Fati (machucados).
HUESCA (Técnico: Juan José Rojo Martín)Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez e Yuri; Dani García e Unai López; Berenguer, Muniain e Iñaki Williams; Villalibre
Desfalques: Sandro Ramirez, Gaston Silva, Pedro Mosquera e Antonio Valera (machucados)

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados