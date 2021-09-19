Barcelona x Granada: onde assistir, horário e escalações do jogo do Espanhol

Crédito: O Barça vem de derrota sobre o Bayern na Champions, mas venceu o Getafe na última rodada: 2 a 1 ( AFP

Em partida que encerra a quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Granada, nesta segunda-feira, às 16h, no Camp Nou. A partida da La Liga vai ter transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

Panorama do Campeonato Espanhol

Esta será apenas a quarta partida do Barça na competição. Isso porque o jogo contra o Sevilla, fora de casa, no último fim de semana, foi adiado para que os jogadores readquirissem ritmo após Data-Fifa. Muito por conta disso, o Barcelona está em 11º, com 7 pontos. Já o Granada, com 4 jogos, tem 2 pontos e é o 17º, primeiro fora do Z3.

Confira aqui a tabela do Campeonato Espanhol

BARCELONA

O Barça tem cinco desfalques confirmados, todos machucados: Aguero, Braithwaite, Dembele, Pedri e Wague. Além disso, há duas dúvidas: Ansu Fati e Jordi Alba.

GRANADA​O time da Andaluzia ainda busca a primeira vitória e para isso aposta no elenco 100% disponível.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x GranadaCampeonato Espanhol/La Liga5ª Rodada​Data e horário: 20/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Santiago LaitreTransmissão: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araújo, Pique, Balde e Sergi Roberto; Busquets, De Jong e Coutinho; Luuk de Jong e Depay

Desfalques: Aguero, Braithwaite, Dembele, Pedri e Wague (lesionados).

GRANADA (Técnico: Roberto Moreno)Duarte; Sanchez, Abram, Arias e Gonalons; Montoro, Monchu e Neva; Suarez e Machis