Barcelona x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga na estreia de Xavi

Na estreia de Xavi como treinador blaugrana, o Barcelona irá encarar o Espanyol no Camp Nou pelo clássico da Catalunha neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe culé busca se recuperar na classificação e sonhar com uma vaga na Champions League.DIA DE ESTREIA

- Estou muito tranquilo, positivo e concentrado. Estou animado por estar na minha casa e menos nervoso do que quando era jogador. Haverá tensão por se tratar de um clássico e devemos competir contra um Espanyol bem trabalhado. Precisamos da torcida e temos que devolver o otimismo com resultados - ressaltou Xavi.

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CLÁSSICO DIRETO

O Barcelona fez um péssimo início de Campeonato Espanhol sob comando de Ronald Koeman e está empatado com 17 pontos com o Espanyol, mas à frente do rival por conta do saldo de gols. O duelo vale briga direta por posição, mas os culés sonham em subir na tabela apesar da disputa pelo título não ser uma realidade no atual momento.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Espanyol

Data e horário: 20/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Roberto, Araújo, Garcia e Alba; Gavi, Busquets e Frenkie de Jong; Depay, Luuk de Jong e Coutinho

Desfalques: Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite e Sergio Aguero (machucados)

ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera e Pedrosa; Morlanes e Darder; Melamed, Melendo e Embarba; De Tomas

Desfalques: Keidi Bare e Oscar Gil (machucados)