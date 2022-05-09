Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Nesta terça-feira, o Barcelona recebe o Celta de Vigo pela 36ª rodada da La Liga. A equipe blaugrana já garantiu a vaga na Champions League na próxima temporada e vai atrás de uma vitória em casa para manter a sequência. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 16h30.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Barcelona vem de uma vitória de virada por 2 a 1 no fim do jogo contra o Real Betis na rodada passada. Enquanto o Celta de Vigo chega com moral após golear o Alavés por 4 a 0. A equipe de Xavi já está garantida no G4, enquanto o Celta está em meio de tabela, em 11º lugar.
FALA, XAVI!- O Celta é um time muito bom, com alma ofensiva. Eles alcançaram seu objetivo e vêm sem pressão. Eles têm jogadores com grande habilidade e capazes de dominar o jogo Denis, Iago, Brais... será um teste importante. Temos que conquistar os três pontos que seriam importantes para o segundo lugar. Temos que melhorar nosso jogo e sentimentos - disse o técnico do Barcelona sobre a expectativa do jogo.FICHA TÉCNICABarcelona x Celta de Vigo
Data e horário: 10/05/2022, às 16h30Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Neto; Dani Alves, Araújo, Eric Garcia e Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Ferran Torres e Dembélé.
CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Dituro; Kevin, Murillo, Araújo e Javi Galán; Fran Beltrán, Franco Cervi, Brais Méndez e Denis Suárez; Thiago Galhardo e Iago Aspas.