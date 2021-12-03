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Barcelona x Betis: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Sob comando de Xavi, clube catalão busca terceira vitória seguida na La Liga para seguir em busca de uma vaga na próxima Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 13:06

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 13:06

O Barcelona recebe o Betis neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão vive um bom momento na La Liga sob comando de Xavi e busca emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, se aproximar do rival que ocupa a 5ª colocação e sonhar com uma vaga na próxima Champions League.EXIGÊNCIA DIÁRIA- No Barça, a exigência é diária e a cada partida. Cada semana é vital. O objetivo é ganhar, mas há muitos outros objetivos a conquistar. Tivermos tempo para corrigir algumas coisas, como a saída de bola, aspectos defensivos, a pressão. Temos urgência e não podemos perder mais pontos. O Betis é um rival difícil e direto - disse Xavi, comandante do Barcelona.
> Veja a tabela da La Liga
SEMANA DECISIVAAlém do confronto pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona também está de olho no duelo contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pela Champions League. A equipe culé só consegue se garantir nas oitavas de final dependendo apenas de si em caso de vitória na Allianz Arena.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Betis
Data e horário: 4/12/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; García, Araújo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Nico; Dembélé, Memphis Depay e Gavi
Desfalques: Martin Braithwaite, Ansu Fati, Pedri, Sergio Roberto e Sergio Aguero (machucados)
BETIS (Técnico: Manuel Pellegrino)Silva; Bellerin, Pezzella, Ruíz e Moreno; Rodríguez e Guardado; Canales, Rodri e Juanmi; Willian José
Desfalques: Youssouf Sabaly e Claudio Bravo (machucados). Nabil Fekir (suspenso)
Crédito: BarcelonavivebommomentonoCampeonatoEspanhol(Foto:JOSEJORDAN/AFP

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