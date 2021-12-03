Barcelona x Betis: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona recebe o Betis neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão vive um bom momento na La Liga sob comando de Xavi e busca emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, se aproximar do rival que ocupa a 5ª colocação e sonhar com uma vaga na próxima Champions League.EXIGÊNCIA DIÁRIA- No Barça, a exigência é diária e a cada partida. Cada semana é vital. O objetivo é ganhar, mas há muitos outros objetivos a conquistar. Tivermos tempo para corrigir algumas coisas, como a saída de bola, aspectos defensivos, a pressão. Temos urgência e não podemos perder mais pontos. O Betis é um rival difícil e direto - disse Xavi, comandante do Barcelona.