Barcelona x Betis: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona recebe o Betis neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão vive um bom momento na La Liga sob comando de Xavi e busca emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, se aproximar do rival que ocupa a 5ª colocação e sonhar com uma vaga na próxima Champions League.EXIGÊNCIA DIÁRIA- No Barça, a exigência é diária e a cada partida. Cada semana é vital. O objetivo é ganhar, mas há muitos outros objetivos a conquistar. Tivermos tempo para corrigir algumas coisas, como a saída de bola, aspectos defensivos, a pressão. Temos urgência e não podemos perder mais pontos. O Betis é um rival difícil e direto - disse Xavi, comandante do Barcelona.
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SEMANA DECISIVAAlém do confronto pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona também está de olho no duelo contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pela Champions League. A equipe culé só consegue se garantir nas oitavas de final dependendo apenas de si em caso de vitória na Allianz Arena.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Betis
Data e horário: 4/12/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; García, Araújo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Nico; Dembélé, Memphis Depay e Gavi
Desfalques: Martin Braithwaite, Ansu Fati, Pedri, Sergio Roberto e Sergio Aguero (machucados)
BETIS (Técnico: Manuel Pellegrino)Silva; Bellerin, Pezzella, Ruíz e Moreno; Rodríguez e Guardado; Canales, Rodri e Juanmi; Willian José
Desfalques: Youssouf Sabaly e Claudio Bravo (machucados). Nabil Fekir (suspenso)