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Barcelona x Atlético de Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da La Liga

Partida pode marcar a estreia de Aubameyang e Adama Traoré pelo Barcelona; o técnico Xavi, inclusive, relacionou a dupla para a partida...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 15:36
Tem jogo de "seis pontos" neste domingo no Campeonato Espanhol. Isso porque Barcelona e Alético de Madrid se enfrentam no Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. O Atleti (quarto colocado) tem apenas um ponto de vantagem em relação ao time da Catalunha (quinto colocado).> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimO duelo, inclusive, pode marcar a estreia dos novos reforços do Barcelona. Os recém contratados Aubameyang e Adama Traoré foram relacionados e estarão à disposição do técnico Xavi para a partida. Abaixo, veja os relacionados de ambas as equipes. > Veja e simule a tabela do Campeonato Espanhol FICHA TÉCNICABarcelona x Atlético de Madrid​Data e horário: 06/02/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Santiago Jaime LatreTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Daniel Alves, Ronald Araújo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets e Pedri; Torres, Luuk de Jong (Aubameyang) e Gavi (Adama Traoré).
Desfalques: Eric García, Ansu Fati, Lenglet, Sergi Roberto, Depay e Umtiti.
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Wass, Gimenez, Savic e Hermoso; Koke, De Paul, Carrasco e Lemar; Correa (João Félix) e Suárez.
Desfalques: Griezmann, Marcos Llorente e Geoffrey Kondogbia.
Crédito: AbolarolanoCampNouàs12h15(Foto:OSCARDELPOZO/AFP

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