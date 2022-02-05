Barcelona x Atlético de Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da La Liga

Tem jogo de "seis pontos" neste domingo no Campeonato Espanhol. Isso porque Barcelona e Alético de Madrid se enfrentam no Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. O Atleti (quarto colocado) tem apenas um ponto de vantagem em relação ao time da Catalunha (quinto colocado).> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimO duelo, inclusive, pode marcar a estreia dos novos reforços do Barcelona. Os recém contratados Aubameyang e Adama Traoré foram relacionados e estarão à disposição do técnico Xavi para a partida. Abaixo, veja os relacionados de ambas as equipes. > Veja e simule a tabela do Campeonato Espanhol FICHA TÉCNICABarcelona x Atlético de Madrid​Data e horário: 06/02/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Santiago Jaime LatreTransmissão: ESPN e Star+