Barcelona x Athletic Bilbao: prováveis times e onde assistir

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No reencontro das equipes após a final da Supercopa da Espanha, Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Camp Nou. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoA partida servirá como uma revanche para o Barcelona. Há duas semanas, o clube catalão perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Bilbao, já na prorrogação. Além disso, a equipe comandada por Koeman busca seguir com a série de jogos invictos na La Liga. Nas últimas nove rodadas, foram sete vitórias e dois empates, deixando o Barça na quarta posição, com 37 pontos. Mesmo assim, Messi e cia. ainda estão longe do líder Atlético de Madrid, que tem 47 pontos e um jogo a menos.

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Com a moral elevada, o Bilbao buscará a manter a boa fase recente sob o comando de Marcelino. Nas seis partidas com o novo treinador, a equipe venceu cinco e perdeu apenas uma (justamente para o Barcelona, pelo primeiro turno da La Liga). O clube do País Basco está na nona posição, com 24 pontos, e quer encostar na disputa por uma vaga nas competições europeias.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Data e horário: 31/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Antonio Miguel Mateu LahozOnde assistir: ESPN Brasil

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest (Mingueza), Araújo, Umtiti (Lenglet) e Jordi Alba; Pedri, Pjanic e De Jong; Dembélé, Messi e Griezmann.

Desfalques: Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati e Philippe Coutinho

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Unai Simón; Capa, Yeray Álvarez, Unai Núñez e Yuri; De Marcos, Unai Vencedor, Dani García e Muniain; Raúl García e Iñaki Williams