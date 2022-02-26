  • Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Após conquistar classificação para as oitavas de final da Europa League, clube catalão vive bom momento e quer aproveitar a fase e se aproximar do 3º lugar da La Liga...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:53

LanceNet

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube culé vive grande fase após entrar no G4 da La Liga e conquistar classificação às oitavas de final da Europa League e espera aproveitar o momento e se aproximar do Betis na classificação.EUFORIA NO BARÇA​- Temos que melhorar. Ainda perdemos bolas desnecessárias. Temos que melhorar a estratégia, mas é evidente que houve uma melhora desde que assumi a equipe. Vivo este momento com muito entusiasmo. Precisamos seguir trabalhando com o mesmo esforço. Aqui só vale ganhar - disse Xavi, comandante do Barcelona.
AVERSÁRIO COMPLICADONa atual temporada, o Barcelona ainda não venceu o Athletic Bilbao nos dois confrontos realizados. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe culé empatou por 1 a 1 após sair perdendo. Na Supercopa da Espanha, os catalães foram eliminados após saírem derrotados por 3 a 2 na prorrogação.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Athletic Bilbao
Data e horário: 27/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Daniel Alves, Araujo, Pique e Dest; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Ferran Torres, Aubameyang e Gavi
Desfalques: Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Alejandro Balde (machucados). Jordi Alba (suspenso)
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Simon; De Marcos, Martinez, Alvarez e Berchiche; Zarraga, Vesga, D Garcia e Muniain; Iñaki Williams e Sancet
Desfalques: Alex Berenguer (suspenso)
