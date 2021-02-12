Barcelona x Alavés: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Após perder durante a semana para o Sevilla na Copa do Rei, o Barcelona está com foco total no Campeonato Espanhol e não quer saber de PSG. O clube catalão enfrenta o Alavés neste sábado, às 17 (horário de Brasília), e busca recuperar a vice-liderança da La Liga e se aproximar do Atlético de Madrid na disputa pelo título.Partida complicada

- O jogo de amanhã é mais importante do que o do PSG. A equipe está bem, mas há jogadores com muitos minutos e partidas por não ter todo mundo disponível. Não há muito o que mudar. Colocaremos um time para ganhar. Se você vence, sempre tem menos cansaço do que se não vencer. É uma partida complicada, muito física e contra uma equipe competitiva - analisou Koeman.

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Desfalques

O Barcelona sofre com muitos problemas no elenco, como as lesões de Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite Sergi Roberto, Piqué e Ronald Araújo. Com isso, o comandante holandês está refém de um número limitado de jogadores e muitas vezes não encontra soluções para mexer na equipe caso seja necessário. Contra o Sevilla, por exemplo, a primeira alteração foi promovida aos 40 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Alavés

Data e horário: 13/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Pedri; Griezmann, Messi e Dembele.

Desfalques: Ansu Fati, Sergi Roberto, Piqué e Ronald Araújo, Coutinho e Braithwaite (machucados).

ALAVÉS (Técnico: Abelardo Fernandéz)Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Mendez, Garcia, Pina e Rioja; Lucas Pérez e Joselu.