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futebol

Barcelona vence o Sevilla e dorme na vice-liderança do Espanhol

Equipe catalã contou com grande partida de Dembélé e Messi voltou a ser carrasco do time da Andaluzia para construir vitória importante fora de casa...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 14:08
Crédito: Dembélé inaugurou o marcador a favor do Barcelona contra o Sevilla (CRISTINA QUICLER / AFP
As vésperas do duelo decisivo pela Copa do Rei, o Barcelona visitou o Sevilla pelo Campeonato Espanhol e conquistou uma vitória chave por 1 a 0. Dembélé foi o autor do único gol da partida e ajudou a equipe de Ronald Koeman a alcançar a vice-liderança da La Liga neste sábado, enquanto o Real Madrid so atua na segunda-feira.DOMÍNIOA primeira etapa nem parecia o último confronto disputado pela Copa do Rei e o Barcelona dominou toda a primeira etapa. Aos 28 minutos, Dembélé recebeu lindo passe em profundidade de Messi e abriu o placar da partida. O francês já havia tido uma chance antes em que finalizou para defesa de Bounou e Dest tentou ampliar o marcador após receber passe pela direita, mas chutou para fora.
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POR POUCOAos 13 minutos do segundo tempo, Alba recebeu passe pela esquerda, cruzou rasteiro e a bola sobrou para Dest mandar uma pancada na trave. No ataque seguinte, Dembélé fez ótima jogada também pelo lado esquerdo, serviu Messi na entrada da área, mas o argentino desperdiçou grande chance.
CARRASCO​Após segurar a pressão do Sevilla, Messi voltou a aparecer e decidir a partida. Aos 40 minutos, o craque tabelou com Moriba, driblou o zagueiro e tentou encobrir o goleiro, que defendeu, mas o camisa 10 aproveitou o rebote e empurrou para o fundo das redes. Foi o 38º gol do craque contra o adversário da Andaluzia.

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