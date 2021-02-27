Barcelona vence o Sevilla e dorme na vice-liderança do Espanhol

As vésperas do duelo decisivo pela Copa do Rei, o Barcelona visitou o Sevilla pelo Campeonato Espanhol e conquistou uma vitória chave por 1 a 0. Dembélé foi o autor do único gol da partida e ajudou a equipe de Ronald Koeman a alcançar a vice-liderança da La Liga neste sábado, enquanto o Real Madrid so atua na segunda-feira.DOMÍNIOA primeira etapa nem parecia o último confronto disputado pela Copa do Rei e o Barcelona dominou toda a primeira etapa. Aos 28 minutos, Dembélé recebeu lindo passe em profundidade de Messi e abriu o placar da partida. O francês já havia tido uma chance antes em que finalizou para defesa de Bounou e Dest tentou ampliar o marcador após receber passe pela direita, mas chutou para fora.