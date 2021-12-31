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futebol

Barcelona vê estrela da Sérvia como alternativa a Haaland

Dusan Vlahovic seria uma opção com um custo mais baixo do que o centroavante do Dortmund. Álvaro Morata também está em discussão na Catalunha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 08:56

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 08:56

O Barcelona observa o atacante Dusan Vlahovic, da Fiorentina, como alternativa caso não consiga a contratação de Haaland, segundo o "Mundo Deportivo". O centroavante sérvio tem contrato com a Viola até 2023 e a operação deve ter um custo mais baixo.Por conta da proximidade do fim do vínculo do jovem de também 21 anos, a Fiorentina deve se ver obrigada a negociar o atleta na próxima janela de transferências do verão europeu para não correr o risco de perdê-lo sem custos em 2023.
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Além disso, o salário de Vlahovic não é alto e não deve chegar nos valores que Mino Raiola, empresário de Haaland, irá pedir aos clubes interessados pelo atacante do Dortmund. E o clube catalão deve encontrar uma concorrência menor pelo camisa nove da Viola.
Apesar de monitorar a situação do sérvio, o Barcelona também estuda a contratação de Álvaro Morata. O espanhol pertence ao Atlético de Madrid, mas está emprestado a Juventus e dependeria de um entendimento com todas as partes para que a operação fosse concretizada.
Crédito: VlahovicéobservadopeloBarcelona(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

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