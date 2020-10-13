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Barcelona tentou atravessar negociação de Thiago com Liverpool

Meio-campista foi revelado pelo clube catalão e, a um ano de encerrar o contrato com o Bayern de Munique, deixou a Alemanha para acertar com o Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 11:59

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 11:59

Crédito: AFP
Uma das maiores transferências do último mercado, o meio-campista Thiago Alcântara acertou com o Liverpool, da Inglaterra. No entanto, o destino do espanhol quase foi novamente o Barcelona. De acordo com informações do jornal "The Guardian", o clube catalão tentou atravessar a negociação dos Reds.O portal publicou que num ato desesperado da direção blaugrana, uma proposta chegou a ser realizada ao jogador, mas que não foi o suficiente para convencer o filho do tetracampeão mundial Mazinho. Para o jornal, inclusive, Thiago foi "a negociação do verão europeu".
Thiago foi revelado pelo Barcelona em 2009 e permaneceu no clube da Catalunha até 2013, quando foi para o Bayern de Munique a pedido de Pep Guardiola. Com contrato somente até o fim da temporada no time da Baviera, o jogador deixou a Alemanha e acertou com o atual campeão inglês.

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