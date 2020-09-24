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Barcelona tenta última cartada por Lautaro Martínez, da Inter de Milão

Atacante argentino é alvo do Barcelona há alguns meses e clube espanhol tentará última proposta pelo jogador. Depay, do Lyon, é alternativa ao atleta da Nerazzurri...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 14:55
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Grande alvo do Barcelona nos últimos meses, o atacante Lautaro Martínez deve receber em breve mais uma proposta por parte do clube catalão. De acordo com informações do jornal "Marca", os espanhóis entrarão em contato com a Inter de Milão por um "ataque final" ao argentino.Com as saídas de Arthur, Rakitic, Vidal, Semedo e Suárez, o Barcelona economizará uma alta quantia na folha salarial, que podem ajudar na aquisição do camisa 10 nerazzurri. Além do alívio com os vencimentos dos atletas, o clube recebeu 30 milhões de euros (R$ 193 milhões) com a venda do lateral português ao Wolverhampton.
Segundo o periódico, a Inter deseja em torno de 100 milhões de euros (R$ 649 milhões) para vender o jogador e, caso o Barcelona pague um valor próximo a este, dificilmente contratará novos nomes no mercado. A menos que uma venda, algo que parece improvável hoje, seja realizada. O Barça ainda busca um lateral-direito e um zagueiro.
Se o flerte com Lautaro não se tornar em relacionamento sério, o time blaugrana irá ao mercado em busca de outros atacantes. O holandês Memphis Depay, do Lyon, segue na mira e conta com grande admiração do técnico Ronald Koeman.

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