Barcelona tenta última cartada por Lautaro Martínez, da Inter de Milão

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Grande alvo do Barcelona nos últimos meses, o atacante Lautaro Martínez deve receber em breve mais uma proposta por parte do clube catalão. De acordo com informações do jornal "Marca", os espanhóis entrarão em contato com a Inter de Milão por um "ataque final" ao argentino.Com as saídas de Arthur, Rakitic, Vidal, Semedo e Suárez, o Barcelona economizará uma alta quantia na folha salarial, que podem ajudar na aquisição do camisa 10 nerazzurri. Além do alívio com os vencimentos dos atletas, o clube recebeu 30 milhões de euros (R$ 193 milhões) com a venda do lateral português ao Wolverhampton.

Segundo o periódico, a Inter deseja em torno de 100 milhões de euros (R$ 649 milhões) para vender o jogador e, caso o Barcelona pague um valor próximo a este, dificilmente contratará novos nomes no mercado. A menos que uma venda, algo que parece improvável hoje, seja realizada. O Barça ainda busca um lateral-direito e um zagueiro.