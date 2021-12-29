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futebol

Barcelona tem mais três casos positivos para Covid-19

Após Daniel Alves, Lenglet e Jordi Alba testarem positivo na última terça-feira, Umtiti, Gavi e Dembélé também são diagnosticados com coronavírus e não jogam contra o Mallorca...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 09:35
O Barcelona diagnosticou mais três casos de Covid-19 no elenco nesta quarta-feira. Após Daniel Alves, Jordi Alba, Lenglet e Balde testarem positivo para o coronavírus na última terça-feira, Samuel Umtiti, Gavi e Ousmané Dembélé se somam ao quarteto.Com isso, os sete nomes não irão entrar em campo para encarar o Mallorca no próximo domingo pelo Campeonato Espanhol. Além deles, Busquets irá cumprir um jogo de suspensão e Xavi não deve contar com Pedri, Depay e Sergi Roberto, lesionados, enquanto Sergiño Dest e Ansu Fati são dúvidas.
> Veja a tabela da La Liga
Com isso, o Barcelona deve entrar em campo com Ronald Araújo na lateral esquerda e Óscar Mingueza na ala direita caso Dest siga no departamento médico. No meio, De Jong deve ganhar as companhias de Nico e Riqui Puig, enquanto Coutinho possa ganhar uma vaga no setor ofensivo.
Além disso, o comandante catalão espera que os casos de Covid-19 no plantel se encerrem. A equipe blaugrana se encontra na 7ª posição na La Liga e está fora da zona de Champions League e Liga Europa neste momento. Já o Mallorca luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Crédito: XaviterádordecabeçaparamontaroelencodoBarcelonadiantedoMallorca(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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