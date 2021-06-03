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futebol

Barcelona tem interesse em ampliar contrato de Emerson até 2026

Brasileiro fará sua primeira temporada com a camisa da equipe blaugrana após se destacar nos dois últimos anos atuando pelo Betis...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 10:11

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:11

Crédito: Emerson foi anunciado na última quarta-feira (Divulgação / Barcelona FC
Após Emerson ser anunciado como novo reforço do Barcelona, as partes já planejam uma renovação contratual para que o brasileiro permaneça na equipe culé até 2026, segundo o "Mundo Deportivo". O atual acordo prevê que o fim do contrato do lateral direito termine em 2024.O clube catalão já demonstrou esta disposição em conversa com Federico Pena, empresário do atleta. Com isso, além da ampliação do vínculo com o time blaugrana, o ala também receberá um aumento salarial e sua cláusula de rescisão contratual também será elevada.
> Veja a tabela das Eliminatórias para a Copa de 2022
Emerson está com apenas 22 anos e adaptado ao futebol espanhol. Internamente, o jogador da Seleção Brasileira é visto com um enorme potencial. Com a amarelinha, o lateral substitui Daniel Alves, que está lesionado e não faz parte do grupo de Tite para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2022.
No Barcelona, o brasileiro também pode matar as saudades que os torcedores culés possuem do camisa 10 do São Paulo. Desde a saída de Alves, o clube não encontrou um titular indiscutível para a posição e, em janeiro, contratou Sergiño Dest, que apresentou partidas irregulares sob comando de Ronald Koeman.

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