Barcelona tem interesse em ampliar contrato de Emerson até 2026

Crédito: Emerson foi anunciado na última quarta-feira (Divulgação / Barcelona FC

Após Emerson ser anunciado como novo reforço do Barcelona, as partes já planejam uma renovação contratual para que o brasileiro permaneça na equipe culé até 2026, segundo o "Mundo Deportivo". O atual acordo prevê que o fim do contrato do lateral direito termine em 2024.O clube catalão já demonstrou esta disposição em conversa com Federico Pena, empresário do atleta. Com isso, além da ampliação do vínculo com o time blaugrana, o ala também receberá um aumento salarial e sua cláusula de rescisão contratual também será elevada.

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Emerson está com apenas 22 anos e adaptado ao futebol espanhol. Internamente, o jogador da Seleção Brasileira é visto com um enorme potencial. Com a amarelinha, o lateral substitui Daniel Alves, que está lesionado e não faz parte do grupo de Tite para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2022.