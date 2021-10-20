futebol

Barcelona tem duas baixas para 'El Clásico' deste domingo

Pedri e Ronald Araújo não se recuperam e serão desfalques para a equipe de Ronald Koeman. Ousmane Dembélé ainda não está descartado do confronto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 11:12

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:12

Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP
O Barcelona não deverá contar com o meia Pedri e o zagueiro Ronald Araújo para o clássico contra o Real Madrid neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), segundo o "Sport". Por outro lado, a presença do atacante Dembélé não está descartada.O jovem meia ainda não trabalha com bola e o Departamento Médico trata o atleta com máxima cautela. Após se lesionar no duelo diante do Bayern, o clube buscou poupá-lo visando o confronto contra o Benfica, mas o jogador sofreu uma recaída muscular na perna esquerda.
Além do "El Clásico", Pedri também deve perder a partida contra o Rayo Vallecano. A expectativa é de que o camisa 16 ganhe alguns minutos em campo diante do Alavés, no próximo dia 30 de outubro, e contra o Dínamo Kiev, em novembro.
Ronald Araújo também enfrenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita adquirida durante a Data Fifa com a seleção uruguaia. O defensor, que já iniciou o tratamento há 10 dias, deve permanecer afastado por aproximadamente mais duas semanas.
Por outro lado, Dembélé corre contra o tempo após realizar uma cirurgia no joelho por conta de uma lesão durante a Eurocopa. No sábado, véspera do clássico, o francês terá realizado três trabalhos com o elenco e pode estar entre os relacionados apesar da falta de ritmo de jogo.

