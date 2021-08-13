Barcelona tem dívida milionária com Messi mesmo após saída do jogador para o Paris Saint-Germain

O Barcelona possui uma dívida de 52 milhoes de euros (R$ 319 milhões) com Lionel Messi, revelou o "Sport". As informações indicam que o valor corresponde a um acordo feito entre o clube e o jogador para parcelar parte de seu salário durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19.O clube catalão teria acordado o pagamento deste valor nestes últimos meses de 2021 e ao longo do ano de 2022 ainda no período em que Josep Maria Bartomeu presidia os culés. Neste momento, estes prazos estão sendo renegociados pelos advogados de ambas as partes.