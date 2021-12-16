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futebol

Barcelona tem acordo pela chegada de Alexis Sánchez

Atacante chileno está na Inter de Milão, mas não tem muitas oportunidades sob comando de Simone Inzaghi. No entanto, prioridade do Barcelona é Ferran Torres...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 09:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 09:34

O Barcelona possui um acordo pelo retorno de Alexis Sánchez, segundo o jornal "Sport". O atleta da Inter de Milão chegaria à Catalunha, enquanto Luuk de Jong, que pertence ao Sevilla, iria jogar pela equipe italiana. No entanto, a negociação depende do aval de Xavi.De acordo com as informações, o treinador entende que a chegada do chileno iria melhorar a qualidade do elenco blaugrana. Apesar disso, Xavi tem interesse na contratação de Ferran Torres, do Manchester City, mas a operação é mais complicada já que o espanhol tem contrato com o time inglês até 2025.
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Se não houver saídas, a chegada de Torres estará totalmente comprometida, mas o Barcelona trabalha nos bastidores por algumas mudanças no plantel. Na próxima semana, a diretoria deve se reunir com Philippe Coutinho e tentar definir o futuro do brasileiro fora do Camp Nou.
Caso o primeiro plano não dê certo, Sánchez é um dos nomes mais cotados para chegar em janeiro. O atleta não tem muitas oportunidades na Inter com Simone Inzaghi e o Sevilla não se opõe a uma troca de Luuk de Jong desde que continue sem pagar o salário do centroavante holandês.
Crédito: AlexisSánchezpoderetornarparaoBarcelona(Reprodução:TwitterInterdeMilão

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