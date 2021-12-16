Barcelona tem acordo pela chegada de Alexis Sánchez

O Barcelona possui um acordo pelo retorno de Alexis Sánchez, segundo o jornal "Sport". O atleta da Inter de Milão chegaria à Catalunha, enquanto Luuk de Jong, que pertence ao Sevilla, iria jogar pela equipe italiana. No entanto, a negociação depende do aval de Xavi.De acordo com as informações, o treinador entende que a chegada do chileno iria melhorar a qualidade do elenco blaugrana. Apesar disso, Xavi tem interesse na contratação de Ferran Torres, do Manchester City, mas a operação é mais complicada já que o espanhol tem contrato com o time inglês até 2025.

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Se não houver saídas, a chegada de Torres estará totalmente comprometida, mas o Barcelona trabalha nos bastidores por algumas mudanças no plantel. Na próxima semana, a diretoria deve se reunir com Philippe Coutinho e tentar definir o futuro do brasileiro fora do Camp Nou.

Caso o primeiro plano não dê certo, Sánchez é um dos nomes mais cotados para chegar em janeiro. O atleta não tem muitas oportunidades na Inter com Simone Inzaghi e o Sevilla não se opõe a uma troca de Luuk de Jong desde que continue sem pagar o salário do centroavante holandês.