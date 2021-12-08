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Barcelona suspeita que Chelsea esteja interessado em 'roubar' atacante na Catalunha

Ousmane Dembélé tem contrato com a equipe blaugrana até o fim da temporada, mas culés buscam renovação. Thomas Tuchel comandou o francês no Dortmund...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 08:58

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:58

O Barcelona suspeita que o Chelsea esteja interessado na contratação do atacante Dembélé, segundo o "Mundo Deportivo". O francês possui contrato com a equipe da Catalunha até o fim da temporada e ainda não renovou seu vínculo.Thomas Tuchel, comandante dos Blues, foi um dos responsáveis pela ida do camisa sete para o Borussia Dortmund, em 2016. Após um ano, ambos deixaram o clube aurinegro e seguiram caminhos diferentes: o atleta optou por jogar com as cores blaugranas, enquanto o técnico decidiu comandar o PSG.
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No entanto, o caminho da dupla pode se esbarrar novamente. O Chelsea possui um projeto esportivo sólido e luta pelos títulos da Champions League e da Premier League na atual temporada. Além disso, o treinador alemão pode pesar na negociação em favor dos Blues como uma espécie de prioridade durante as negociações.
O Barcelona faz de tudo para segurar Dembélé, mas o fato é que em pouco mais do que três semanas, o atacante estará livre no mercado para assinar um pré-contrato para a próxima temporada. Resta decidir onde e com quem o jogador irá querer atuar.
Crédito: DembélépodeviraralvodedisputaentreBarcelonaeChelsea(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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