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Barcelona renova com Umtiti para inscrever Ferran Torres no sistema da Federação Espanhola de Futebol

Contratado no fim de 2021, atacante espanhol ainda não pôde estrear pelo Barcelona uma vez que o clube deveria se adequar ao Fair Play Financeiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 09:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 09:10

O Barcelona renovou o contrato do zagueiro Umtiti até 2026 para conseguir inscrever o atacante Ferran Torres no sistema da Federação Espanhola de Futebol para que o atleta consiga participar das competições esportivas na Espanha.Com isso, o defensor francês aceitou sofrer uma redução salarial, mas ampliar o vínculo com a equipe blaugrana que se encerraria em junho de 2023. Dessa forma, os culés conseguiram abrir espaço na folha salarial para que o ex-atacante do Manchester City possa atuar sem que os catalães rompessem com o Fair Play Financeiro.
> Veja a tabela da La Liga
Segundo as informações do "Mundo Deportivo", o Barcelona e Umtiti acordaram uma redução salarial de 10%, enquanto que os outros 90% serão pagos, mas ao longo dos próximos quatro anos e meio. Isso implica em uma margem salarial maior para trabalhar anualmente.
Assim, Ferran Torres pode ser visto com a camisa blaugrana na Supercopa da Espanha caso teste negativo para a Covid-19. A equipe de Xavi Hernández entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Real Madrid pela semifinal do torneio.
Crédito: FerranTorrespodeestrarnaSupercopadaEspanha(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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