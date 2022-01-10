Barcelona renova com Umtiti para inscrever Ferran Torres no sistema da Federação Espanhola de Futebol

O Barcelona renovou o contrato do zagueiro Umtiti até 2026 para conseguir inscrever o atacante Ferran Torres no sistema da Federação Espanhola de Futebol para que o atleta consiga participar das competições esportivas na Espanha.Com isso, o defensor francês aceitou sofrer uma redução salarial, mas ampliar o vínculo com a equipe blaugrana que se encerraria em junho de 2023. Dessa forma, os culés conseguiram abrir espaço na folha salarial para que o ex-atacante do Manchester City possa atuar sem que os catalães rompessem com o Fair Play Financeiro.

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Segundo as informações do "Mundo Deportivo", o Barcelona e Umtiti acordaram uma redução salarial de 10%, enquanto que os outros 90% serão pagos, mas ao longo dos próximos quatro anos e meio. Isso implica em uma margem salarial maior para trabalhar anualmente.

Assim, Ferran Torres pode ser visto com a camisa blaugrana na Supercopa da Espanha caso teste negativo para a Covid-19. A equipe de Xavi Hernández entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Real Madrid pela semifinal do torneio.