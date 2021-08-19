Barcelona recusa proposta do RB Leipzig por meia afastado

Crédito: Moriba atraiu interesse do RB Leipzig (AFP OR LICENSORS

O Barcelona recusou uma proposta do RB Leipzig de oito milhões de euros (R$ 49 milhões) por Ilaix Moriba, segundo o jornal "Sport". O jogador, que está afastado do elenco profissional após recusar renovar o contrato, é avaliado pelo clube catalão em 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).No Camp Nou, pessoas ligadas aos culés enxergam com muita dificuldade a renovação do meia, que encerra seu vínculo em 2022, após o período de desgaste. Com isso, há apenas duas soluções: a venda do atleta nesta janela de transferências ou deixá-lo afastado até se tornar um atleta livre ao final desta temporada.

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A postura do Barcelona também é vista com estranheza pela imprensa espanhola. Desde o início das negociações por um novo contrato com Moriba, os blaugranas têm se mostrado inflexíveis com os agentes do jovem. O tratamento é diferente em relação ao tom conciliador adotado com outros membros do plantel com relação a redução salarial.