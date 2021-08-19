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Barcelona recusa proposta do RB Leipzig por meia afastado

Ilaix Moriba está treinado afastado do elenco profissional após recusar ofertas do clube catalão por uma renovação contratual. Vínculo do meia termina em 2022...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 11:17

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 11:17
Crédito: Moriba atraiu interesse do RB Leipzig (AFP OR LICENSORS
O Barcelona recusou uma proposta do RB Leipzig de oito milhões de euros (R$ 49 milhões) por Ilaix Moriba, segundo o jornal "Sport". O jogador, que está afastado do elenco profissional após recusar renovar o contrato, é avaliado pelo clube catalão em 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).No Camp Nou, pessoas ligadas aos culés enxergam com muita dificuldade a renovação do meia, que encerra seu vínculo em 2022, após o período de desgaste. Com isso, há apenas duas soluções: a venda do atleta nesta janela de transferências ou deixá-lo afastado até se tornar um atleta livre ao final desta temporada.
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A postura do Barcelona também é vista com estranheza pela imprensa espanhola. Desde o início das negociações por um novo contrato com Moriba, os blaugranas têm se mostrado inflexíveis com os agentes do jovem. O tratamento é diferente em relação ao tom conciliador adotado com outros membros do plantel com relação a redução salarial.
Na última temporada, o jovem de 18 anos foi promovido ao elenco principal pelo técnico Ronald Koeman. Na campanha anterior, o atleta participou de 19 partidas, marcou um gol e contribuiu com três assistências.

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