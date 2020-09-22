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futebol

Barcelona recusa oferta de empréstimo do PSV por Pedri

Jovem chegou recentemente do Las Palmas e, se não for utilizado por Ronald Koeman, deverá ser emprestado a algum time da primeira divisão espanhola...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 16:29
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Contratado pelo Barcelona junto ao Las Palmas há mais de um ano, mas no clube catalão somente na atual temporada, o jovem Pedro González, conhecido apenas como Pedri, de apenas 17 anos, deve deixar o time blaugrana por empréstimo para ganhar experiência. No entanto, a primeira oferta recebida pela equipe foi recusada.Segundo o jornal "Marca", a proposta em questão foi do PSV Eindhoven, da Holanda, que faz boa campanha nas primeiras rodadas da Eredivisie e tem duas vitórias em dois jogos.
Ainda de acordo com informações do portal, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, está impressionado com o que tem visto do atleta nos treinamentos. Porém, o próprio comandante confirmou em entrevista após a conquista do Troféu Joan Gamper que não vê alguns jovens com muitos minutos neste ano.
A intenção do Barcelona, segundo o periódico, é emprestar Pedri a um clube da primeira divisão da Espanha para que o jogador continue seu desenvolvimento e se adapte o mais rápido possível.

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