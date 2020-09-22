Barcelona recusa oferta de empréstimo do PSV por Pedri

Contratado pelo Barcelona junto ao Las Palmas há mais de um ano, mas no clube catalão somente na atual temporada, o jovem Pedro González, conhecido apenas como Pedri, de apenas 17 anos, deve deixar o time blaugrana por empréstimo para ganhar experiência. No entanto, a primeira oferta recebida pela equipe foi recusada.Segundo o jornal "Marca", a proposta em questão foi do PSV Eindhoven, da Holanda, que faz boa campanha nas primeiras rodadas da Eredivisie e tem duas vitórias em dois jogos.