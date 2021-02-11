Barcelona quase acertou a contratação de Eric García em janeiro

Com problemas defensivos, o Barcelona quase teve um reforço na janela de transferências de inverno, no mês de janeiro. De acordo com a imprensa espanhola, o clube tinha um acordo com o Manchester City por Eric García, mas a transação não foi concluída.
Segundo o jornal "Marca", a direção blaugrana pagaria 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões) ao clube inglês para contratar o jogador de 20 anos, mas o técnico Ronald Koeman, pensando nos problemas financeiros do Barcelona, vetou sua chegada.
+ Honda sem clube novamente: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Sem Eric García, o Barcelona foi derrotado para o Sevilla na última quarta-feira com falhas da defesa, composta por Mingueza e Umtiti na Andaluzia. O jogador do Manchester City, que tem vínculo com os Sky Blues até o meio do ano, poderá reforçar a equipe catalã sem custos a partir de julho.