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futebol

Barcelona planeja venda de Semedo para poder investir no elenco

Atleta tem alto valor de mercado e venda poderia ajudar na chegada de outros jogadores...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 18:04
Crédito: AFP
Após a eliminação vexatória para o Bayern de Munique, a promessa era de reformulação no Barcelona. No entanto, com problemas financeiros, o clube catalão tem encontrado dificuldades para contratar novos nomes para o elenco. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", porém, uma venda pode ajudar.
O portal avança que o Barcelona pode vender o lateral-direito Nelson Semedo para ter caixa e investir em outras peças. O periódico afirma que o português pode ser vendido por um valor entre 40 e 50 milhões de euros (entre R$ 250 milhões e R$ 313 milhões).
Caso o jogador deixe o Camp Nou, a direção poderá investir em Memphis Depay, do Lyon. O holandês agrada ao técnico Ronald Koeman, seu compatriota, mas ainda está longe de se mudar à Catalunha por conta de questões financeiras.

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