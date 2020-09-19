Barcelona planeja venda de Semedo para poder investir no elenco

Crédito: AFP

Após a eliminação vexatória para o Bayern de Munique, a promessa era de reformulação no Barcelona. No entanto, com problemas financeiros, o clube catalão tem encontrado dificuldades para contratar novos nomes para o elenco. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", porém, uma venda pode ajudar.

O portal avança que o Barcelona pode vender o lateral-direito Nelson Semedo para ter caixa e investir em outras peças. O periódico afirma que o português pode ser vendido por um valor entre 40 e 50 milhões de euros (entre R$ 250 milhões e R$ 313 milhões).