Barcelona pensa na contratação de atacante do Chelsea

O Barcelona está interessado na contratação de Timo Werner, atacante do Chelsea, segundo a "ESPN". No entanto, o alemão tem contrato até 2025 após ter sido contratado na última temporada junto ao RB Leipzig. No entanto, o camisa 11 ainda não correspondeu ao investimento realizado.O clube catalão não está podendo contar com Sergio Aguero, que sofreu uma arritimia cardíaca e não sabe se irá voltar a jogar profissionalmente, e com Martin Braithwaite, que está lesionado e retorna apenas em janeiro. A equipe também conta com Ansu Fati e Dembélé, que passaram por sérios problemas de joelho recentemente.

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Em sua primeira temporada na Inglaterra, Werner 52 partidas pelos Blues e marcou somente 12 gols apesar de ter contribuído com 15 assistências. No entanto, o desempenho do atacante era criticado por parte da torcida e da imprensa.

Na atual temporada, o alemão soma 10 partidas e dois gols, mas já enfrentou um problema muscular que o deixou de fora de quatro jogos até o momento. Além de Werner, Ziyech também foi especulado na equipe culé, mas o Chelsea não está disposto a liberar o marroquino.