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futebol

Barcelona pensa na contratação de atacante do Chelsea

Timo Werner, contratado na última temporada junto ao RB Leipzig, não conseguiu corresponder as expectativas no primeiro ano na Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 13:21

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:21

O Barcelona está interessado na contratação de Timo Werner, atacante do Chelsea, segundo a "ESPN". No entanto, o alemão tem contrato até 2025 após ter sido contratado na última temporada junto ao RB Leipzig. No entanto, o camisa 11 ainda não correspondeu ao investimento realizado.O clube catalão não está podendo contar com Sergio Aguero, que sofreu uma arritimia cardíaca e não sabe se irá voltar a jogar profissionalmente, e com Martin Braithwaite, que está lesionado e retorna apenas em janeiro. A equipe também conta com Ansu Fati e Dembélé, que passaram por sérios problemas de joelho recentemente.
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Em sua primeira temporada na Inglaterra, Werner 52 partidas pelos Blues e marcou somente 12 gols apesar de ter contribuído com 15 assistências. No entanto, o desempenho do atacante era criticado por parte da torcida e da imprensa.
Na atual temporada, o alemão soma 10 partidas e dois gols, mas já enfrentou um problema muscular que o deixou de fora de quatro jogos até o momento. Além de Werner, Ziyech também foi especulado na equipe culé, mas o Chelsea não está disposto a liberar o marroquino.
Crédito: TimoWerneréalvodoBarcelonanomercadodetransferências(GLYNKIRK/POOL/AFP

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