Barcelona optou por Griezmann ao invés de Neymar, diz Abidal

Eric Abidal, ex-diretor esportivo do Barcelona, revelou que esteve próximo de contratar Neymar, mas que Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube, deu prioridade para a chegada de Griezmann. Em entrevista ao "The Telegraph", o ex-lateral revelou detalhes da operação.- Dez dias antes de fechar o mercado, estive em Paris conversando com Leonardo. Se não tivéssemos fechado com Griezmann antes, estou 100% convencido de que teríamos contratado Neymar. Um dos argumentos contra era de que ele tinha um processo judicial contra o Barça. Precisávamos de um extremo. No entanto, o presidente decidiu por Griezmann.