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futebol

Barcelona optou por Griezmann ao invés de Neymar, diz Abidal

Ex-diretor esportivo do clube blaugrana afirmou que a contratação do brasileiro estava próxima, mas que Josep Maria Bartomeu deu prioridade para o francês...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 11:05
Crédito: Abidal diz que contratação de Neymar estava quase acertada (LOUISA GOULIAMAKI AFP
Eric Abidal, ex-diretor esportivo do Barcelona, revelou que esteve próximo de contratar Neymar, mas que Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube, deu prioridade para a chegada de Griezmann. Em entrevista ao "The Telegraph", o ex-lateral revelou detalhes da operação.- Dez dias antes de fechar o mercado, estive em Paris conversando com Leonardo. Se não tivéssemos fechado com Griezmann antes, estou 100% convencido de que teríamos contratado Neymar. Um dos argumentos contra era de que ele tinha um processo judicial contra o Barça. Precisávamos de um extremo. No entanto, o presidente decidiu por Griezmann.
> Veja a tabela da La Liga
Abidal elogiou o nível que Neymar havia apresentado no Barcelona na passagem em que formou o trio MSN ao lado de Messi e Suárez. Enquanto isso, Griezmann não consegue ter o mesmo sucesso e o mesmo rendimento que apresentou quando estava no Atlético de Madrid.

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