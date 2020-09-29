Barcelona oferece Rafinha na negociação com Eric García, do City

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

A seis dias do fim da janela de transferências, o Barcelona ainda segue em busca de reforços na tentativa de reformular seu elenco. E um dos nomes mais cotados para chegar ao Camp Nou é o do zagueiro Eric García, do Manchester City. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", os catalães podem envolver o brasileiro Rafinha Alcântara no negócio.

De acordo com o portal, o filho do tetracampeão mundial Mazinho encaixa com as características do técnico Pep Guardiola e o clube inglês poderia aceitar a transação. Outro fator citado pelo jornal é a chegada do zagueiro Rúben Dias, ex-Benfica, que pode fazer com Eric García perca espaço e seja negociado antes do final do contrato.

Rafinha já teve seu nome especulado em clubes ingleses. Quando retornou ao Barcelona após o fim do empréstimo ao Celta de Vigo, o meia viu seu nome ligado a clubes como Wolverhampton, Everton e Leeds United. No entanto, nenhum clube assinalou com uma proposta que deixasse o clube catalão satisfeito. O Barça pede 16 milhões de euros (R$ 104 milhões) para vendê-lo.