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futebol

Barcelona oferece Rafinha na negociação com Eric García, do City

Brasileiro está em último ano de contrato com o Barcelona e pode entrar na negociação com o Manchester City. Irmão do atleta, Thiago Alcântara também joga na Inglaterra...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 11:53
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
A seis dias do fim da janela de transferências, o Barcelona ainda segue em busca de reforços na tentativa de reformular seu elenco. E um dos nomes mais cotados para chegar ao Camp Nou é o do zagueiro Eric García, do Manchester City. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", os catalães podem envolver o brasileiro Rafinha Alcântara no negócio.
De acordo com o portal, o filho do tetracampeão mundial Mazinho encaixa com as características do técnico Pep Guardiola e o clube inglês poderia aceitar a transação. Outro fator citado pelo jornal é a chegada do zagueiro Rúben Dias, ex-Benfica, que pode fazer com Eric García perca espaço e seja negociado antes do final do contrato.
Rafinha já teve seu nome especulado em clubes ingleses. Quando retornou ao Barcelona após o fim do empréstimo ao Celta de Vigo, o meia viu seu nome ligado a clubes como Wolverhampton, Everton e Leeds United. No entanto, nenhum clube assinalou com uma proposta que deixasse o clube catalão satisfeito. O Barça pede 16 milhões de euros (R$ 104 milhões) para vendê-lo.
Caso realmente vá para o Manchester City, o jogador disputará a Premier League contra seu irmão, Thiago Alcântara. O meio-campista ex-Bayern foi contratado pelo Liverpool como um dos principais reforços para a temporada. Além de Thiago, o atacante Rodrigo Moreno, atualmente no Leeds, é amigo de infância dos irmãos Alcântara e os considera como primos.

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