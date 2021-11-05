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futebol

Barcelona nega acordo com clube do Qatar pela contratação de Xavi

Equipe da Catalunha não concorda com o pagamento da multa rescisória de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) e anúncio da contratação do treinador está suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 10:17

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 10:17

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O Barcelona nega qualquer acordo com o Al-Sadd pelo pagamento da multa rescisória de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) pela contratação do técnico Xavi, segundo o jornalista Damià López e o "Mundo Deportivo". Com isso, a negociação está suspensa momentaneamente.Na manhã desta sexta-feira, o clube do Qatar anunciou em suas redes sociais que havia chegado em um acordo com a equipe da Catalunha pelo pagamento da cláusula para a liberação do comandante, mas também acordos de cooperação no futuro.
> Veja a tabela da La Liga
Nesta semana, o Barcelona já havia se assustado com o valor da cláusula de rescisão de Xavi, que tem contrato com o Al-Sadd até 2023. Na última quinta-feira, o técnico teve um encontro com dirigentes do alto escalão da equipe árabe, apresentou a proposta blaugrana, mas os qataris não pretendem fazer um acordo de cavalheiros.
Joan Laporta, contrariando Mohammed Al-Thani, proprietário do Al-Sadd, optou por nao viajar para Doha e negociar a chegada de Xavi. O presidente culé enviou dois representantes que não foram ouvidos pela alta cúpula do atual campeão da Q-League.

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