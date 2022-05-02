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futebol

Barcelona não deve exercer a opção de compra de Adama Traoré

Após as grandes atuações de Dembélé, o clube acredita que este deve ser o titular da ponta-direita da equipe
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Publicado em 02 de Maio de 2022 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 11:50
Adama Traoré não deve seguir no Barcelona! De acordo com o jornal ‘Marca’, o clube não deve exercer a opção de compra de 30 milhões de euros pelo jogador. A equipe blaugrana acredita que Dembélé deve ser o titular da posição.> Barcelona bate o Mallorca em casa e volta a vencer no Espanhol depois de três derrotas seguidas
Traoré chegou ao Barcelona em fevereiro como titular e o clube planejava comprar o jogador ao fim da temporada. Porém, depois de um bom retorno de Dembélé pela equipe, o foco é acertar a renovação com o francês. O atacante vem sendo um dos destaques do time de Xavi.
Se o Barcelona não exercer a opção de compra, Adama Traoré deve retornar ao Wolverhampton, onde tem contrato até junho de 2023.
Crédito: AdamaTraorénãodeveseguirnoBarcelona(Foto:Divulgação

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