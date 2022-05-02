Barcelona não deve exercer a opção de compra de Adama Traoré

Adama Traoré não deve seguir no Barcelona! De acordo com o jornal ‘Marca’, o clube não deve exercer a opção de compra de 30 milhões de euros pelo jogador. A equipe blaugrana acredita que Dembélé deve ser o titular da posição.> Barcelona bate o Mallorca em casa e volta a vencer no Espanhol depois de três derrotas seguidas

Traoré chegou ao Barcelona em fevereiro como titular e o clube planejava comprar o jogador ao fim da temporada. Porém, depois de um bom retorno de Dembélé pela equipe, o foco é acertar a renovação com o francês. O atacante vem sendo um dos destaques do time de Xavi.

Se o Barcelona não exercer a opção de compra, Adama Traoré deve retornar ao Wolverhampton, onde tem contrato até junho de 2023.