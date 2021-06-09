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futebol

Barcelona não descarta chegada de Sterling caso perca Dembélé

Dirigentes culés  gostam do extremo inglês do Manchester City, mas operação é complicada por conta do alto valor de mercado do ponta que tem contrato até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 10:44

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:44

Crédito: Sterling é alvo de interesse do Barcelona (DAVE THOMPSON / AFP
Caso o Barcelona perca o atacante Dembélé nesta janela de transferências, o clube enxerga Sterling como uma possível alternativa. No entanto, o jornalista Matteo Moretto, da "Sky Sports", advertiu que a operação é complicada pelo alto valor do atleta e por ele ter contrato com o Manchester City até 2023.Os culés teriam que reduzir o preço do inglês com o envolvimento de outros jogadores no negócio. Apesar disso, a boa relação entre Joan Laporte, presidente blaugrana, e Pep Guardiola, técnico dos Citzens, poderia tornar mais fácil a transferência.
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Na Catalunha, Sterling é visto com bons olhos e como uma alternativa de alto nível. Apesar da experiência, o atacante tem 26 anos e seu nível, habilidade, velocidade e sua polivalência são características que pesam em favor do extremo.
Porém, uma possível chegada de Sterling estaria diretamente ligada a uma saída de Dembélé. O francês tem contrato com o Barça até 2022 e até o momento não renovou seu vínculo. Há especulações de que o atacante poderia se mudar para o Paris Saint-Germain.

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