Barcelona monitora zagueiro do Milan para próxima temporada

O Barcelona monitora a situação de Alessio Romagnoli, zagueiro do Milan, para a próxima temporada, segundo o "As". As negociações pelo defensor italiano já iniciaram e o atleta chegaria na Catalunha sem custos, uma vez que o contrato do veterano se encerra no fim da temporada.O clube entende que o jogador seria o nome ideal para formar parceria com Ronald Araújo, que renovou seu contrato com a equipe blaugrana até 2026. Por outro lado, os culés não contam com Umtiti e Lenglet para as próximas campanhas, enquanto Piqué está próximo do fim da carreira.