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futebol

Barcelona monitora zagueiro do Milan para próxima temporada

Alessio Romagnoli está no radar do clube catalão para reforçar a defesa...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 09:46
O Barcelona monitora a situação de Alessio Romagnoli, zagueiro do Milan, para a próxima temporada, segundo o "As". As negociações pelo defensor italiano já iniciaram e o atleta chegaria na Catalunha sem custos, uma vez que o contrato do veterano se encerra no fim da temporada.O clube entende que o jogador seria o nome ideal para formar parceria com Ronald Araújo, que renovou seu contrato com a equipe blaugrana até 2026. Por outro lado, os culés não contam com Umtiti e Lenglet para as próximas campanhas, enquanto Piqué está próximo do fim da carreira.
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O atleta é cliente do empresário Mino Raiola, com quem Joan Laporta, presidente do Barcelona, possui grande relacionamento. O agente italiano pode ser peça chave na chegada de Romagnoli na equipe de Xavi Hernández, que já pediu contratações.
Além de Romagnoli, o Barça possui um acordo pela chegada de Christensen, do Chelsea. O clube também espera reforçar a lateral-direita, embora Azpilicueta tenha renovado com os Blues e Mazraoui, ala do Ajax, que está próximo do Bayern.
Crédito: RomagnoliestánamiradoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:AFP

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