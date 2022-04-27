Barcelona monitora zagueiro do Milan para próxima temporada

O Barcelona monitora a situação de Alessio Romagnoli, zagueiro do Milan, para a próxima temporada, segundo o "As". As negociações pelo defensor italiano já iniciaram e o atleta chegaria na Catalunha sem custos, uma vez que o contrato do veterano se encerra no fim da temporada.O clube entende que o jogador seria o nome ideal para formar parceria com Ronald Araújo, que renovou seu contrato com a equipe blaugrana até 2026. Por outro lado, os culés não contam com Umtiti e Lenglet para as próximas campanhas, enquanto Piqué está próximo do fim da carreira.
> Veja a tabela da La Liga
O atleta é cliente do empresário Mino Raiola, com quem Joan Laporta, presidente do Barcelona, possui grande relacionamento. O agente italiano pode ser peça chave na chegada de Romagnoli na equipe de Xavi Hernández, que já pediu contratações.
Além de Romagnoli, o Barça possui um acordo pela chegada de Christensen, do Chelsea. O clube também espera reforçar a lateral-direita, embora Azpilicueta tenha renovado com os Blues e Mazraoui, ala do Ajax, que está próximo do Bayern.