Barcelona monitora jovem talento da Dinamarca

O Barcelona está monitorando as atuação de Damsgaard, atleta da Sampdoria, na Eurocopa, segundo o "Sport". O jovem de 20 anos tem sido um dos destaques da equipe da Dinamarca na competição e um dos responsáveis pela classificação de sua seleção às oitavas de final do torneio.O talento é jogador da Sampdoria e possui contrato com o clube italiano até 2024. Após marcar um golaço no último duelo contra a Rússia na goleada por 4 a 1, Massimo Ferraro, presidente do emblema do Calcio, afirmou que o valor de mercado do meia-atacante havia aumentado.