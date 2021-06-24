Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona monitora jovem talento da Dinamarca

Damsgaard, meia-atacante da Sampdoria, é um dos destaques desta Eurocopa...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 11:58
Crédito: Jovem de 20 anos é atleta da Sampdoria (Divulgação
O Barcelona está monitorando as atuação de Damsgaard, atleta da Sampdoria, na Eurocopa, segundo o "Sport". O jovem de 20 anos tem sido um dos destaques da equipe da Dinamarca na competição e um dos responsáveis pela classificação de sua seleção às oitavas de final do torneio.O talento é jogador da Sampdoria e possui contrato com o clube italiano até 2024. Após marcar um golaço no último duelo contra a Rússia na goleada por 4 a 1, Massimo Ferraro, presidente do emblema do Calcio, afirmou que o valor de mercado do meia-atacante havia aumentado.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Você viu o gol do Damsgaard? O preço dele é agora, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 177 milhões). E se fizer outro igual, passará a custar 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) - comentou o mandatário ao "Secolo XIX".
Além do Barcelona, a promessa também é especulada em grandes equipes da Itália, mas também com uma transferência para a Inglaterra. A versatilidade do dinamarquês é um dos pontos que mais chama a atenção por poder atuar em diversos setores do ataque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados