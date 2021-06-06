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futebol

Barcelona mira Gabriel Jesus e mais dois nomes do Manchester City

Prioridade da equipe culé está na chegada de Laporte para a defesa e negociação poderia envolver troca com Sergi Roberto. Gundogan também é alvo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 10:51

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 10:51

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os nomes de Gabriel Jesus, Gundogan e Laporte estão na mira do Barcelona para a próxima temporada, segundo o "Sport". O atacante brasileiro está insatisfeito com a quantidade de minutos em campo e o defensor espanhol é reserva no time de Guardiola. Saída de meia alemão é improvável.O nome do zagueiro, que tem contrato até 2025 com a equipe da Premier League, é o mais forte para chegar nesta janela de transferência. O atleta não tem espaço com Rúben Dias e Stones e busca jogar de início visando conquistar mais espaço na seleção comandada por Luís Enrique.
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Com isso, o espanhol pode seguir o caminho de Eric García, que deixou o Manchester City nas últimas semanas e assinou contrato com o clube blaugrana. No setor, os culés também contam com Piqué, Lenglet, Ronald Araújo, Mingueza e Umtiti.
No ataque, o Barcelona também estuda a contratação de Memphis Depay, mas o acordo ainda não foi asinado e o jogador da Seleção Brasileira entra em cena. Já a saída de Gundogan é improvável, pois o alemão é peça importante no time de Guardiola, além de possuir contrato até 2023.

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