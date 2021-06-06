Barcelona mira Gabriel Jesus e mais dois nomes do Manchester City

Os nomes de Gabriel Jesus, Gundogan e Laporte estão na mira do Barcelona para a próxima temporada, segundo o "Sport". O atacante brasileiro está insatisfeito com a quantidade de minutos em campo e o defensor espanhol é reserva no time de Guardiola. Saída de meia alemão é improvável.O nome do zagueiro, que tem contrato até 2025 com a equipe da Premier League, é o mais forte para chegar nesta janela de transferência. O atleta não tem espaço com Rúben Dias e Stones e busca jogar de início visando conquistar mais espaço na seleção comandada por Luís Enrique.