Barcelona marca perto do fim e empata com o Granada em LaLiga

Nesta segunda-feira, Barcelona e Granada empataram em 1 a 1 pela 5ª rodada de LaLiga. Com gol de Ronald Araújo para o Barça e Domingos Duarte para o Granada, as duas equipes somaram um ponto na tabela do Campeonato Espanhol.
No início da partida desta terça-feira, o Granada conseguiu sair na frente do placar com gol marcado já aos dois minutos de jogo. Com assistência de Sergio Escudero, Domingos Duarte colocou a equipe visitante com a vantagem inicial no confronto.
Ainda no primeiro tempo, o Barcelona pressionou a equipe do Granada durante toda o etapa inicial. Foram oito finalizações para o Barça, que obteve 78% da posse de bola, mas não conseguiu marcar o gol durante nenhum momento.
O segundo tempo foi bastante similar ao primeiro, e encontrou um Barcelona pressionando o Granada durante grande parte do tempo. Os visitantes finalizaram apenas uma vez, e o placar de 1 a 0 manteve-se por quase todo o tempo.
Perto do fim do confronto, o Barcelona conseguiu empatar o placar aos 45 minutos. Ronald Araújo, que havia protagonizado uma confusão aos 43 minutos, deixou tudo igual após receber cruzamento de Gavi, finalizando o placar em 1 a 1.