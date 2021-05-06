Barcelona mantém contato com representantes de Aguero

O Barcelona está em contato com os representantes do atacante Sergio Aguero com o objetivo de contratar o centroavante do Manchester City ao fim da temporada, segundo a "Sky Sports". O atacante tem contrato com a equipe inglesa até 30 de junho de 2021 e não segue no time de Guardiola.A chegada de Aguero pode facilitar a permanência de Lionel Messi dentro do clube, uma vez que ambos são amigos e companheiros de seleção argentina. Além disso, os culés passam por um período de dificuldade econômica e o atacante poderia chegar sem custos nesta janela.