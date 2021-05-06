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futebol

Barcelona mantém contato com representantes de Aguero

Clube catalão quer contratar centroavante do Manchester City, que deixa o clube ao fim da temporada. Atacante pode jogar com Messi, companheiro de seleção argentina...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:59

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 10:59
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O Barcelona está em contato com os representantes do atacante Sergio Aguero com o objetivo de contratar o centroavante do Manchester City ao fim da temporada, segundo a "Sky Sports". O atacante tem contrato com a equipe inglesa até 30 de junho de 2021 e não segue no time de Guardiola.A chegada de Aguero pode facilitar a permanência de Lionel Messi dentro do clube, uma vez que ambos são amigos e companheiros de seleção argentina. Além disso, os culés passam por um período de dificuldade econômica e o atacante poderia chegar sem custos nesta janela.
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Na atual temporada, o centroavante apareceu apenas em 17 partidas sob comando do Pep Guardiola, pois ficou muito tempo no Departamento Médico por conta de lesões. No entanto, o atleta está recuperado e atuando nesta reta final de temporada.

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