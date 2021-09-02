Barcelona, Juventus e Real Madrid seguem com o plano de criar a Superliga Europeia

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Depois do plano inicial da Superliga Europeia fracassar, o projeto de criar uma nova organização no futebol europeu ainda segue vivo. De acordo com informações da imprensa alemã, Barcelona, Juventus e Real Madrid, que não desistiram da criação, firmaram uma parceria com uma empresa para tentar um novo passo.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!Segundo a revista "Der Spiegel", a empresa contratada foi a britânica "Flint", do ramo de marketing e relações públicas. Ainda de acordo com o portal, foi revelado um esboço do que está sendo trabalhando, além do título ter sido divulgado: "Abrindo caminho para a Superliga: estratégias para reconstruir, recomeçar e vencer".

Ainda como fora informado na publicação, os clubes dissidentes à Uefa prometem uma estratégia que desta vez será eficaz, pois consideram o atual modelo da entidade máxima do futebol europeu "abusivo e monopolista".

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A Superliga Europeia foi anunciada em abril, e a ideia era organizar a competição durante os meios de semana, com os campeonatos nacionais sendo realizados aos finais de semana. A Uefa não gostou da ideia e chegou a ameaçar os clubes que fizeram parte do plano inicial.