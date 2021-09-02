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futebol

Barcelona, Juventus e Real Madrid seguem com o plano de criar a Superliga Europeia

Clubes ainda não desistiram da criação da liga e prometem nova ofensiva contra a Uefa, desta vez com plano mais estruturado. Empresa britânica foi contratada para dar suporte...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 11:05

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:05

Crédito: AFP; AFP; AFP
Depois do plano inicial da Superliga Europeia fracassar, o projeto de criar uma nova organização no futebol europeu ainda segue vivo. De acordo com informações da imprensa alemã, Barcelona, Juventus e Real Madrid, que não desistiram da criação, firmaram uma parceria com uma empresa para tentar um novo passo.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!Segundo a revista "Der Spiegel", a empresa contratada foi a britânica "Flint", do ramo de marketing e relações públicas. Ainda de acordo com o portal, foi revelado um esboço do que está sendo trabalhando, além do título ter sido divulgado: "Abrindo caminho para a Superliga: estratégias para reconstruir, recomeçar e vencer".
Ainda como fora informado na publicação, os clubes dissidentes à Uefa prometem uma estratégia que desta vez será eficaz, pois consideram o atual modelo da entidade máxima do futebol europeu "abusivo e monopolista".
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
A Superliga Europeia foi anunciada em abril, e a ideia era organizar a competição durante os meios de semana, com os campeonatos nacionais sendo realizados aos finais de semana. A Uefa não gostou da ideia e chegou a ameaçar os clubes que fizeram parte do plano inicial.
A organização era formada por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, da Inglaterra; Inter de Milão, Juventus e Milan, da Itália; e Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, da Espanha. Barcelona, Juventus e Real Madrid são os únicos que não desistiram do projeto.

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