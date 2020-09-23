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Barcelona já arrecadou quase R$ 670 milhões com vendas de jogadores na janela de transferências

Clube vive reformulação no elenco após queda traumática na Liga dos Campeões e já vendeu cinco jogadores. Suárez foi o último da lista e defenderá o Atlético de Madrid...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 19:29
Crédito: AFP
Após a vexatória eliminação na Liga dos Campeões com uma dolorosa goleada para o Bayern de Munique, a promessa no Barcelona era de reformulação no elenco. Alguns nomes estrelados deixaram o elenco e outros podem deixar ainda até o final da janela de transferências, no dia 5 de outubro.
Até o momento, a direção blaugrana já arrecadou 103,5 milhões de euros (R$ 668 milhões, na cotação atual) com vendas de jogadores. O valor, entretanto, pode aumentar de acordo com bônus estabelecidos com os times compradores.

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