Barcelona já arrecadou quase R$ 670 milhões com vendas de jogadores na janela de transferências

Após a vexatória eliminação na Liga dos Campeões com uma dolorosa goleada para o Bayern de Munique, a promessa no Barcelona era de reformulação no elenco. Alguns nomes estrelados deixaram o elenco e outros podem deixar ainda até o final da janela de transferências, no dia 5 de outubro.
Até o momento, a direção blaugrana já arrecadou 103,5 milhões de euros (R$ 668 milhões, na cotação atual) com vendas de jogadores. O valor, entretanto, pode aumentar de acordo com bônus estabelecidos com os times compradores.