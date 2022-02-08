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Barcelona fecha acordo bilionário com o Spotify e CEO pede para sair; veja detalhes do negócio

Empresa do serviço de streaming de música irá estampar o setor principal da camisa do Barcelona, tanto da equipe masculina quanto feminina, e dará nome ao Camp Nou...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 08:40
O Barcelona fechou uma parceria com o Spotify por três anos pelo valor de 280 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), segundo a imprensa da Catalunha. A empresa de streaming do ramo da música irá estampar o setor principal da camisa do clube, tanto na categoria masculina quanto feminina, e possuem o direito para adicionar o nome ao Camp Nou.No entanto, o acordo entre as partes não agradou todo mundo da diretoria blaugrana. Ferran Reverter, CEO do Barcelona, deixou o clube na manhã desta terça-feira para "dedicar mais tempo a projetos pessoais e a família", segundo nota publicada nas redes sociais do Barça. De acordo com o "La Vanguardia", o profissional abandonou o cargo por discrepâncias com relação ao patrocínio do Spotify.
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Enquanto Joan Laporta fechava a parceria com a empresa sueca, Reverter estava nos Estados Unidos. Além disso, o ex-CEO não se sentia cômodo com o poder que tinha em mãos devido a presença do presidente culé à sua frente. Com isso, percebe-se que a relação interna estava desgastada há algum tempo.
Com o novo patrocinador, o Barcelona espera viver tempos melhores a partir da próxima temporada. Xavi espera reforços de peso para que a equipe catalã volte a competir em alto nível e disputar os títulos das principais competições, como o Campeonato Espanhol e a Champions League.
Crédito: BarcelonafechaacordocomoSpotifyporpatrocíniodetrêsanos(Foto:LLUISGENE/AFP

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