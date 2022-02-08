Barcelona fecha acordo bilionário com o Spotify e CEO pede para sair; veja detalhes do negócio

O Barcelona fechou uma parceria com o Spotify por três anos pelo valor de 280 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), segundo a imprensa da Catalunha. A empresa de streaming do ramo da música irá estampar o setor principal da camisa do clube, tanto na categoria masculina quanto feminina, e possuem o direito para adicionar o nome ao Camp Nou.No entanto, o acordo entre as partes não agradou todo mundo da diretoria blaugrana. Ferran Reverter, CEO do Barcelona, deixou o clube na manhã desta terça-feira para "dedicar mais tempo a projetos pessoais e a família", segundo nota publicada nas redes sociais do Barça. De acordo com o "La Vanguardia", o profissional abandonou o cargo por discrepâncias com relação ao patrocínio do Spotify.