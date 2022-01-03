Barcelona faz treino aberto no Camp Nou e Daniel Alves marca golaço de cobertura; assista

Depois da vitória sobre o Mallorca no último domingo, na primeira partida em 2022, o Barcelona voltou a campo para treinamento nesta segunda-feira. E a atividade foi especial para o torcedor catalão. O time de Xavi Hernández decidiu abrir o treino para os torcedores no Estádio Camp Nou.

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Diante de mais de 13 mil espectadores, o elenco blaugrana iniciou a preparação para o duelo contra o Linares, pela Copa do Rei, na próxima quarta-feira, fora de casa.

Um dos destaques da atividade foi o lateral-direito Daniel Alves, que voltou ao clube em novembro. Sem estrear oficialmente, o jogador espera ser regularizado para entrar em campo. Enquanto não tem condições legais, o camisa 8 marcou um lindo gol de cobertura (veja no vídeo abaixo).A última vez que Daniel Alves entrou em campo oficialmente foi no dia 9 de setembro, no jogo do Brasil com o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na sequência, o jogador rescindiu seu contrato com o São Paulo.