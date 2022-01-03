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Barcelona faz treino aberto no Camp Nou e Daniel Alves marca golaço de cobertura; assista

Brasileiro ainda aguarda ser regularizado para estrear oficialmente em sua volta ao clube catalão e mostra qualidade em atividade com mais de 13 mil torcedores nesta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:16

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:16

Depois da vitória sobre o Mallorca no último domingo, na primeira partida em 2022, o Barcelona voltou a campo para treinamento nesta segunda-feira. E a atividade foi especial para o torcedor catalão. O time de Xavi Hernández decidiu abrir o treino para os torcedores no Estádio Camp Nou.
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Diante de mais de 13 mil espectadores, o elenco blaugrana iniciou a preparação para o duelo contra o Linares, pela Copa do Rei, na próxima quarta-feira, fora de casa.
Um dos destaques da atividade foi o lateral-direito Daniel Alves, que voltou ao clube em novembro. Sem estrear oficialmente, o jogador espera ser regularizado para entrar em campo. Enquanto não tem condições legais, o camisa 8 marcou um lindo gol de cobertura (veja no vídeo abaixo).A última vez que Daniel Alves entrou em campo oficialmente foi no dia 9 de setembro, no jogo do Brasil com o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na sequência, o jogador rescindiu seu contrato com o São Paulo.
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