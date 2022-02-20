  • Barcelona faz primeiro tempo perfeito e vence o Valencia fora de casa pelo Espanhol
futebol

Barcelona faz primeiro tempo perfeito e vence o Valencia fora de casa pelo Espanhol

Catalães vão para o intervalo vencendo por 3 a 0, em uma das melhores atuações na temporada. Aubameyang marca seus primeiros gols desde que chegou ao clube...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 14:10
Visca, Barça. Neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona foi até o Estádio de Mestalla para visitar o Valencia e o time de Xavi Hernández venceu os Morcegos por 4 a 1. Aubameyang (duas vezes), Frenkie de Jong e Pedri marcaram para os catalães. Soler descontou para o time da casa.O PRIMEIRORecém-chegado ao Barcelona, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang marcou seu primeiro gol a camisa blaugrana. Aos 23 minutos, Jordi Alba lançou o atacante, que invadiu a área e acertou um bonito chute de canhota no ângulo do goleiro Mamardashvili.
AMPLIOUAinda no primeiro tempo, o Barcelona marcou mais dois e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O segundo foi de Frenkie de Jong, que recebeu de Dembélé e só escorou para o gol, enquanto o terceiro, novamente de Aubameyng, foi em lance parecido, mas com assistência de Gavi.
DESCONTOUSem alternativas, o Valencia só podia se lançar ao ataque para tentar diminuiu o prejuízo e o time de José Bordalás descontou o placar aos sete minutos. Bryan Gil foi na linha de fundo, levantou para o meio da área e o camisa 10 Soler marcou para os Morcegos.
GOLAÇO AÇO AÇOO Valencia se animou depois de diminuir, mas o Barcelona jogou um balde de água fria com o jovem Pedri. Xavi colocou o meio-campista aos 15 minutos da etapa final e três minutos depois ele pegou sobra fora da área para soltar uma bomba de primeira. Mamardashvili triscou na bola, mas não evitou o gol.
SEQUÊNCIA​O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Napoli pelo jogo de volta do playoff de classificação para as oitavas de final da Europa League, fora de casa. O Valencia, por sua vez, tem compromisso no sábado, contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.
Crédito: Aubameyang, que chegou ao Barcelona na janela de inverno, marcou seus primeiros gols (Foto: JOSE JORDAN/AFP

