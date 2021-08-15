futebol

Barcelona estreia em LaLiga após saída de Messi e vence a Real Sociedad

Em primeiro jogo de LaLiga após a saída de Lionel Messi, Barcelona venceu a Real Sociedad com tensão no final...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 16:59

LanceNet

15 ago 2021 às 16:59
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O Camp Nou recebeu, neste domingo, a estreia do Barcelona em LaLiga após a saída de Lionel Messi do clube. Os catalães venceram a Real Sociedad por 4 a 2, com dois gols de Braithwaite, um de Piqué e outro de Sergi Roberto, enquanto os adversários descontaram com Lobete e Oyarzabal.
Veja a tabela do EspanholABRIU O PLACAR​No início da primeira etapa, quem conseguiu levar a melhor no Camp Nou foi a equipe da casa. O Barcelona foi ao ataque, sendo eficaz aos 19 minutos após a assistência de Memphis Depay, que fez ótima partida, para o gol do zagueiro Gerard Piqué.
BRAITHGOLApós o gol de Piqué, o Barcelona foi ao ataque para buscar ampliar a sua vantagem, e conseguiu tal feito aos 47 minutos com gol de Braithwaite. Na segunda etapa, aos 14 minutos, a equipe blaugrana ampliou novamente com gol do atacante.
REAÇÃOPerto do final do confronto, a Real Sociedad reagiu e quase conseguiu o empate da partida. Aos 37 minutos, Lobete descontou com assistência de Ander Barrenetxea e, três minutos depois, Mikel Oyarzabal marcou um golaço de falta no 'estilo Messi'.
PEDIU A CONTACom a reação da Real Sociedad, o Barcelona não desistiu da partida e não entregou o resultado ao seu adversário em sua própria casa. Braithwaite, que já havia marcado dois gols, criou a jogada para Sergi Roberto, que marcou o quarto do Barça.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao às 17h (de Brasília) do próximo sábado. A Real Sociedad, por sua vez, enfrenta o Rayo Vallecano às 12h (de Brasília) do próximo domingo.

