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futebol

Barcelona está próximo de fechar contratação de Morata

Segundo informações de diário espanhol, alguns detalhes faltam ser acertados antes do centroavante assinar contrato com o clube catalão nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 09:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 09:07

O Barcelona está muito próximo da contratação do atacante Álvaro Morata, segundo o "As". Fontes ouvidas pelo diário espanhol afirmam que restam alguns detalhes para a assinatura do contrato, mas que a operação está 95% concluída.Os culés conseguiram chegar em um acordo com a Juventus para que o espanhol jogue emprestado pelo clube catalão nos próximos seis meses. Além disso, os culés também pactaram com o Atlético de Madrid, detentor do passe do atleta, que irão executar a opção de compra do jogador ao fim da temporada.
> Veja a tabela da La Liga
Morata aguarda a conclusão das negociações para viajar à Catalunha, passar pelo processo de revisão médica, assinar o vínculo com a equipe blaugrana e ser anunciado. A expectativa é de que tudo ocorra ainda nesta semana e que Morata possa estar disponível para Xavi após o duelo contra o Linares pela Copa do Rei.
No entanto, o Barcelona também deve enxugar a folha salarial para fazer com que o centroavante espanhol e Ferran Torres, recém-contratado pela equipe culé, possam ser inscritos sem que o clube burle o Fair Play FInanceiro na Espanha.
Crédito: MorataestápróximodesetornarjogadordoBarcelona(Foto:DAVIDRAMOS/POOL/AFP

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