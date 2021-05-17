Barcelona está próximo de demitir Ronald Koeman do comando técnico

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, tem 99% de chance de ser demitido para a próxima temporada, segundo informa a "RAC1". Joan Laporta, presidente do clube, não tem confiança no treinador holandês após os péssimos resultados na reta final do Campeonato Espanhol.Com isso, o nome de Xavi surge mais uma vez como o favorito para assumir o cargo. O histórico ídolo blaugrana irá se reunir com o mandatário esta semana e receberá uma nova proposta em suas mãos. O catalão comanda o Al Sadd e já recusou uma oferta no período do Josep Maria Bartomeu.