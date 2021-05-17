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futebol

Barcelona está próximo de demitir Ronald Koeman do comando técnico

Holandês faz um péssimo final de Campeonato Espanhol com equipe culé e Barça entra na última rodada da La Liga sem chances de conquistar título nacional...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 09:24
Crédito: Koeman está pressionado no cargo (Josep LAGO / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, tem 99% de chance de ser demitido para a próxima temporada, segundo informa a "RAC1". Joan Laporta, presidente do clube, não tem confiança no treinador holandês após os péssimos resultados na reta final do Campeonato Espanhol.Com isso, o nome de Xavi surge mais uma vez como o favorito para assumir o cargo. O histórico ídolo blaugrana irá se reunir com o mandatário esta semana e receberá uma nova proposta em suas mãos. O catalão comanda o Al Sadd e já recusou uma oferta no período do Josep Maria Bartomeu.
> Veja a tabela da La Liga
Nas últimas cinco partidas da La Liga, o Barcelona venceu apenas uma e com muita dificuldade diante do Valencia. Os culés perderam em duas oportunidades e empataram nos outros dois jogos. Com isso, o Barça não tem mais chance de ser campeão nacional e briga para permanecer em 3º lugar.

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