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futebol

Barcelona está próximo de acerto com meio-campista do Liverpool

Segundo imprensa inglesa, Wijnaldum tem 95% de chances de se tornar atleta blaugrana. Volante está no time de Jurgen Klopp desde 2016 e está próximo de encerrar contrato...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 08:33
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, está com 95% de chances de ser jogador do Barcelona, segundo a “Football Insider”. O volante é alvo de desejo do técnico Ronald Koeman, uma vez que os dois trabalharam juntos na seleção holandesa. O camisa cinco não aceitou diversas propostas de renovação por parte dos Reds e pode chegar sem custos à Catalunha.Apesar do jogador não revelar seu futuro em um momento crítico da temporada, fontes próximas ao atleta revelam que vestir a camisa blaugrana é um sonho de infância para Wijnaldum. Aos 30 anos, o meio-campista pode ter sua primeira oportunidade de atuar no futebol espanhol após cinco anos em Anfield.
> Veja a tabela da Premier League
O holandês é peça chave no time de Jurgen Klopp e já atuou em 39 partidas nesta temporada, sendo responsável também por marcar três gols. O atleta participou da reconstrução do Liverpool e conquistou os títulos da Champions League, Premier League, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa.

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