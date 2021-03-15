Barcelona está próximo de acerto com meio-campista do Liverpool

Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, está com 95% de chances de ser jogador do Barcelona, segundo a “Football Insider”. O volante é alvo de desejo do técnico Ronald Koeman, uma vez que os dois trabalharam juntos na seleção holandesa. O camisa cinco não aceitou diversas propostas de renovação por parte dos Reds e pode chegar sem custos à Catalunha.Apesar do jogador não revelar seu futuro em um momento crítico da temporada, fontes próximas ao atleta revelam que vestir a camisa blaugrana é um sonho de infância para Wijnaldum. Aos 30 anos, o meio-campista pode ter sua primeira oportunidade de atuar no futebol espanhol após cinco anos em Anfield.