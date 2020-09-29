Barcelona está pessimista em relação a contratação de Depay, diz jornal

Crédito: Miguel MEDINA / AFP

O Barcelona estava confiante de que poderia fechar a contratação do holandês Memphis Depay, que atua no Lyon. Porém, de acordo com o diário 'As', tudo mudou. O pessimismo tomou conta em relação a este negócio, apesar do valor ser considerado acessível para o clube: 25 milhões de euros (R$ 165,3 mi, na atual cotação).Depay foi um dos primeiros jogadores vinculados ao Barça nesta janela e é um desejo de Ronald Koeman, que deseja utilizá-lo na linha ofensiva. Porém, a falta de vendas dificultou a negociação, ao menos por enquanto.

A única venda por um valor considerável do Barça é a de Nélson Semedo, que foi para o Wolverhampton. O valor, no entanto, irá para a compra de Sergiño Dest. Todibo, Rafinha, Umtiti e Júnior Firpo são nomes que podem ajudar nesse sentido, mas ainda existem alguns obstáculos nas negociações de saída destes atletas.