Barcelona está interessado na chegada de Bastoni, da Inter

O Barcelona está interessado na contratação de Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, segundo o portal “Calciomercato”. O jovem de 21 anos, titular na equipe de Antonio Conte, tem atuado de forma consistente e chama a atenção do clube catalão. No entanto, o clube italiano deve pedir cerca de 52 milhões de libras (R$ 401 milhões).A Inter enxerga o defensor como uma peça indispensável no elenco e não facilitaria a vida do Barça, que vive uma profunda crise financeira por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O atleta tem contrato com o clube de MIlão até 2023 e Conte não se sente pressionado em negociar o jogador.
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Por outro lado, os culés tentam remontar seu sistema defensivo, uma vez que Piqué está próximo de encerrar a carreira e o clube não demonstra confiança em Umtiti. Um dos nomes mais cotados para a próxima temporada é o de Eric García, zagueiro do Manchester City, que encerra seu contrato nos próximos meses.