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Barcelona está interessado na chegada de Bastoni, da Inter

Zagueiro de 21 anos é um dos destaques da equipe de Antonio Conte, mas tem contrato até 2023, enquanto clube catalão enfrenta profunda crise financeira...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 12:14
Crédito: Bastoni é um dos destaques da defesa da Inter de Milão (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Barcelona está interessado na contratação de Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, segundo o portal “Calciomercato”. O jovem de 21 anos, titular na equipe de Antonio Conte, tem atuado de forma consistente e chama a atenção do clube catalão. No entanto, o clube italiano deve pedir cerca de 52 milhões de libras (R$ 401 milhões).A Inter enxerga o defensor como uma peça indispensável no elenco e não facilitaria a vida do Barça, que vive uma profunda crise financeira por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O atleta tem contrato com o clube de MIlão até 2023 e Conte não se sente pressionado em negociar o jogador.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Por outro lado, os culés tentam remontar seu sistema defensivo, uma vez que Piqué está próximo de encerrar a carreira e o clube não demonstra confiança em Umtiti. Um dos nomes mais cotados para a próxima temporada é o de Eric García, zagueiro do Manchester City, que encerra seu contrato nos próximos meses.

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