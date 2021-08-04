Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona espera anunciar renovação de Messi nesta quinta-feira

Acordo entre La Liga e fundo de investimento irá injetar grande quantidade de dinheiro nos cofres blaugranas para concretizar outras operações nesta janela de transferência...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 08:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 08:27
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O Barcelona busca anunciar a renovação contratual de Lionel Messi até quinta-feira, segundo o "Mundo Deportivo". O clube tem o interesse em tornar oficial a permanência do argentino antes do Troféu Juan Gamper, que será disputado neste domingo diante da Juventus.Os culés devem se beneficiar por conta de um acordo entre a La Liga e o fundo de investimento CVC em que os catalães podem receber cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). A quantia é necessária para garantir a renovação do camisa 10 e buscar outros nomes no mercado.
> Veja a tabela da La Liga
Neste tratado, a La Liga vende 10% de seus negócios a esta empresa e a expectativa é de que a operação se torne oficial nesta quarta-feira. Com isso, a entidade que regula a elite do futebol espanhol receberá cerca de 2,7 bilhões de euros (mais de R$ 16 bilhões).
Lionel Messi ainda está aproveitando o período de férias com a família, mas Joan Laporta, presidente do Barcelona, espera ver o craque no Estádio Johan Cruyff neste domingo. Não para entrar em campo, mas para dar uma mensagem de ânimo faltando uma semana para o início do Campeonato Espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados