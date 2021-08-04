Barcelona espera anunciar renovação de Messi nesta quinta-feira

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

O Barcelona busca anunciar a renovação contratual de Lionel Messi até quinta-feira, segundo o "Mundo Deportivo". O clube tem o interesse em tornar oficial a permanência do argentino antes do Troféu Juan Gamper, que será disputado neste domingo diante da Juventus.Os culés devem se beneficiar por conta de um acordo entre a La Liga e o fundo de investimento CVC em que os catalães podem receber cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). A quantia é necessária para garantir a renovação do camisa 10 e buscar outros nomes no mercado.

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Neste tratado, a La Liga vende 10% de seus negócios a esta empresa e a expectativa é de que a operação se torne oficial nesta quarta-feira. Com isso, a entidade que regula a elite do futebol espanhol receberá cerca de 2,7 bilhões de euros (mais de R$ 16 bilhões).